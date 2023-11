Eleição presidencial na Argentina chega ao segundo turno

A votação para o segundo turno da eleição presidencial na Argentina terminou às 18h deste domingo 19. Estão na disputa o ministro da Economia, o peronista Sergio Massa (Unión por la Patria), e o ultradireitista Javier Milei (La Libertad Avanza). A expectativa é que os primeiros resultados sejam divulgados por volta das 21h. Massa votou na cidade de Tigre, seu reduto eleitoral, e Milei votou na capital do país, Buenos Aires.

Logo depois de registrar seu voto, Massa promoveu uma rápida coletiva de imprensa. Com a bandeira do país ao fundo, sustentou que hoje é “um dia histórico para a Argentina, depois de 40 anos de democracia”. Segundo o presidenciável, “diálogos e consensos” são necessários para o que chamou de “uma nova etapa na Argentina”. Para ele, o país deverá percorrer “um caminho muito mais virtuoso no futuro”. “Quero convidar todos os argentinos a viverem este dia com reflexão, com serenidade, pensando no futuro. Acima de tudo, com esperança”, frisou Massa. Já Milei chegou ao local de votação sob forte seguranç





