Economista da direita radical vence eleições presidenciais na Argentina

Javier Milei, economista da direita radical, venceu o segundo turno nas eleições presidenciais argentinas, realizadas neste domingo (19). O resultado foi informado por volta de 20h20 pela Dirección Nacional Electoral da Argentina. Com 99% dos votos apurados às 23h, Milei registrava 55,69% dos votos.Milei foi anunciado vencedor das eleições presidenciais da Argentina por volta de 20h20 deste domingo.

A apuração dos votos seguia em curso, mas, com cerca de 90% dos votos apurados na altura, Milei já estava matematicamente eleito.A larga diferença entre os candidatos, de mais de 10 pontos percentuais, surpreendeu observadores eleitorais. Assessor de Milei declarou ao UOL que a equipe do presidente eleito não esperava uma vantagem tão grande. Mas um terço dos eleitores argentinos haviam votado em outros candidatos e eram considerados cruciais para definir o resultado deste domingo. Em comparação com o primeiro turno, Milei conquistou mais de 6 milhões de votos a mais, um acréscimo de mais de 70%. No primeiro turno, teve 7,9 milhõe





