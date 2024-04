Donald Trump repete insultos a imigrantes ilegais em comício de campanha

Em um comício de campanha, o ex-presidente e pré-candidato à Casa Branca, Donald Trump, repetiu uma série de insultos a imigrantes ilegais. Segundo o candidato da extrema-direita, imigrantes que entram nos EUA “envenenam o sangue do país” e agem feito “animais”. Em resposta ao que trata como ameaça aos EUA, Trump prometeu fazer a maior operação de deportação que os Estados Unidos caso retorne ao comando do País. As eleições são em novembro deste ano. “Cada Estado é agora um Estado fronteiriço.

Cada cidade é agora uma cidade fronteiriça porque Joe Biden trouxe a carnificina, o caos e a matança de todo o mundo e despejou diretamente nos nossos quintais”, disse Trump em seu discurso na cidade de Grand Rapids, no Michigan, centro-oeste dos EUA. Mais tarde, em outro ato, na cidade de Green Bay, no estado de Wisconsin, o ex-presidente alegou que outros países “bombeiam imigrantes” para dentro dos EUA e enviam “prisioneiros, assassinos, traficantes de droga, pacientes mentais e terroristas”

