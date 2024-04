Terremoto de magnitude superior a 7 graus deixa mortos e feridos em Taiwan

Um terremoto potente com magnitude superior a 7 graus nesta quarta-feira deixou pelo menos nove mortos e mais de 800 feridos em Taiwan, provocou danos em vários edifícios, assim como um alerta de tsunami na costa leste da Ásia, suspenso após algumas horas. As autoridades taiwanesas afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos. Também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias.

Todas as mortes aconteceram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto, no leste da ilha, informou o Corpo de Bombeiros. Além disso, 821 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades, que não especificaram a gravidade das lesões. 'Tudo tremeu de maneira violenta. Os quadros na parede, a televisão e o armário de bebidas caíram', declarou um morador da cidade Hualien ao canal local SET TV. A imprensa local exibiu imagens de vários edifícios em Hualien perigosamente inclinados após o tremo

