Coronéis da PM do Distrito Federal são soltos e voltam para suas residências

O que a gente percebe é que existia aqui dentro da PM local um movimento ideológico de um ou de outro. Existia também uma briga por comandos. Isso ficou claro também no inquérito, uma tentativa de um comandante assumir o cargo. Mas eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi muito acertada. Imagina para a gente, esses coronéis estavam presos em quartéis. Eu gastava oito policiais militares para fazer a escolta deles todo dia. Eles não podiam ficar juntos.

Então com o retorno desses coronéis às suas residências, eles estão monitorados, vão continuar respondendo processo e no, final do processo, a gente vai ver qual é a responsabilidade de cada um deles. Celina Leão disse também que houve um apagão na segurança pública do Distrito Federal. Um dos motivos, segundo ela, seria a posse do ex-ministro da Justiça Anderson Torres no comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o que teria provocada mudanças em toda a pasta

