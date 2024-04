Anulação de união estável devido a medicamentos controlados

Viviam em união estável porque estava tomando “medicamentos de receita controlada”. Segundo o processo que pede a anulação da união estável, os remédios “eram fornecidos” por Wilma. “O requerente foi submetido por Wilma Teodoro Petrillo a ingerir medicamentos de receita controlada que lhes eram por esta fornecidos, tendo ingressado em tamanho abalo psicológico que teve sua capacidade cognitiva severamente reduzida”, diz o documento.

Gabriel diz que foi nesse contexto de “abalo psicológico” causado por remédios controlados que redigiu e assinou o seguinte texto: “declaro que Wilma Teodoro Petrillo e Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa constituíram relacionamento contínuo, duradouro e público, como se casadas fossem, não havendo, de minha parte, nenhuma objeção quanto ao reconhecimento de referida união”. A defesa alega que essa declaração é “nula de pleno direito, em razão da coação sofrida pelo herdeiro no momento de sua redação e assinatura”

