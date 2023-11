Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, dia 21, no Maracanã. O estádio no Rio estará lotado, com 70 mil pessoas. O confronto, entre as duas maiores seleções do continente, já é por si só marcante, mas a partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 terá elementos importantes.

Entre eles, está a possibilidade de que esta seja a última partida de Messi com a seleção argentina em solo brasileiro, no mesmo estádio em que ele viveu momentos de glória e também tristeza.Diniz indica seleção brasileira com mudança na lateral e Gabriel Jesus entre os titulares Vale ressaltar que Messi tem carinho especial por dois brasileiros: Neymar, com quem jogou no Barcelona, e Ronaldinho Gaúcho, que o"ajudou" no começo de carreira também no clube espanhol.Até 2021, Messi, que atualmente defende o Inter Miami, não tinha sequer um título com a seleção em sua sala de troféus. Em 2014, ele chegou próximo de terminar o jejum de conquistas na final da Copa do Mundo, mas sucumbiu diante da Alemanha, a mesma que eliminou o Brasil na semifinal com a goleada de 7 a





portalR7 » / 🏆 11. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

CBF estuda tirar clássico entre Brasil e Argentina do Maracanã por jogos de Flamengo e FluminenseNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Com Messi e sem Cano, Argentina divulga convocados para clássico contra o BrasilNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 27. / 22,5 Consulte Mais informação »

Messi ignora PSG e agradece seleção argentina por 8ª Bola de OuroCraque do Inter Miami afirmou que pretende morar em Barcelona quando encerrar a carreira

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 26. / 22,5 Consulte Mais informação »

Messi pode bater marca histórica pela Seleção ArgentinaCraque da Argentina deve ser convocado para a próxima Data Fifa

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Convocação da Seleção Brasileira: torcedores vão à loucura com ausência de atacanteO Brasil vai enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Messi vira sócio de time de eSports de ex-companheiro na seleção argentinaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »