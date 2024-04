Bolsa de Nova York fecha sem direção definida em meio a preocupações com inflação

A Bolsa de Nova York fechou sem direção definida nesta quarta-feira (3), em um mercado particularmente atento à inflação nos Estados Unidos. No fechamento, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,11%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,23% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,11%. A bolsa abriu o dia no vermelho, após dados sobre a criação de empregos no setor privado superiores ao esperado.

Precisamente, a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab relatou a criação de 184 mil empregos, contra os 150 mil esperados para março pelo mercado no setor privado, um dado que mostra a força da economia dos Estados Unidos em um momento em que as altas taxas de juros deveriam afetar a atividade para conter a inflação. Mas o humor do mercado mudou com a publicação do relatório do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM), que mostrou uma desaceleração nos preços pagos no setor de serviços, o mais observado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano

