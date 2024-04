Ministério Público Eleitoral pede inelegibilidade e cassação da chapa do governador do Rio de Janeiro

O Ministério Público Eleitoral se posicionou a favor da inelegibilidade e da cassação da chapa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) e de seu vice, Thiago Pampolha, nesta quarta-feira, 3 de abril. As acusações centraram-se no uso indevido de recursos e estruturas de duas importantes instituições públicas do estado na campanha eleitoral de 2022.

São elas a Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e a Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). De acordo com o MPE, mais de 20 mil contratações temporárias foram realizadas de forma irregular para beneficiar a campanha. A gravidade dos fatos levou a Procuradoria Geral do Estado a também se manifestar pela inelegibilidade de Castro e Pampolha por até 2030s. Qual a dimensão do impacto das acusações sobre as instituições envolvidas? O escândalo gira em torno da expansão de projetos da Fundação Ceperj e da Uer

