Bluey: O fenômeno dos desenhos animados australianos

Si tiene hijos en edad preescolar, es muy probable que en los últimos días haya vivido con expectación, casi angustia, el futuro de una familia de perros ganaderos australianos de dibujos. Y si no tiene hijos, es posible que también. Bluey es un fenómeno que rompe récords. Según Bloomberg, el 29% de todas las visualizaciones de contenido en Disney+ en el cuarto trimestre de 2023 fueron para Bluey .

En sus breves capítulos, el espectador puede encontrar de todo. Quizá esa sea la clave de que haya enganchado tanto al público preescolar como a sus padres o incluso a adultos sin niños cerca. Un ejemplo en su último episodio: “¿Por qué los cuentos siempre tienen un final feliz?”, pregunta Bluey en clase. “Supongo que porque la vida ya nos da muchos finales tristes”, reflexiona su profesora.

