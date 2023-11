Ataques em Israel e a liderança do Hamas

Ataques de 7 de outubro em Israel, em um luxuoso escritório em Doha, no Catar, dá conta de como ele vive alheio ao sofrimento da população na. Ismail Haniya é o líder e presidente do Escritório Político do Hamas, que foi designado em 1997 como Organização Terrorista Estrangeira e em 2001 como TGED (Terroristas Globais Especialmente Designados). Haniya tem ligações estreitas com o braço militar do Hamas e tem sido um defensor da luta armada, inclusive contra civis.

Ele teria envolvimento em ataques terroristas contra cidadãos israelenses. O Hamas foi responsável pela morte de cerca de 17 americanos em ataques terroristas, descreveu o Departamento de Estado americano, em 2018. The head of the Hamas Political Bureau, Ismail Haniyeh, his deputy, Saleh Al-Arouri, and other members of the Hamas leadership 'prostrate in gratitude' for the ongoing attacks against Israel





🏆 11. portalR7 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conflito Israel-Hamas: Israel segue bombardeando Gaza no domingo; Hamas diz que 55 morreramUm porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que os ataques aéreos ajudariam a reduzir os riscos para as forças israelenses, que estão concentradas ao redor da fronteira.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Ataques de Israel contra Hamas já mataram 2 mil crianças em GazaO Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta segunda-feira (23) que os bombardeios de Israel ...

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Hamas afirma que ataques noturnos de Israel deixaram mais de 70 mortosMais de 70 palestinos morreram em ataques aéreos noturnos do Exército de Israel na Faixa de Gaza, anunciou nesta segunda-feira (23) o governo do movimento

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Refém libertada pelo Hamas critica falta de ação de Israel antes de ataquesNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Ataques do Hamas a Israel não aconteceram “num vácuo”, diz secretário-geral da ONUAntónio Guterres afirmou que o povo palestino convive há décadas com a invasão de seu território e a violência

Fonte: CNNBrasil - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »

Conflito Israel-Hamas: 'Passei pelo inferno', diz refém de 85 anos solta pelo HamasYocheved Lifschitz é uma das quatro pessoas libertadas após a invasão do Hamas. Estima-se que mais de 200 israelenses ainda sejam mantidos como reféns.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 11. / 72,072 Consulte Mais informação »