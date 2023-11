Shakira diz que morar nos EUA tem sido bom para a carreira e para os filhos: 'Paparazzi não os perseguem'

Demorou quase um ano desde a separação de Piqué, em junho de 2022, para que Shakira conseguisse se mudar de Barcelona para Miami, nos Estados Unidos, com os filhos. Foi em abril deste ano que a estrela colombiana encontrou um novo lar. E ela não poderia estar mais feliz. As crianças, Milan e Sasha, também estão bem mais sorridentes. Um dos motivos? A falta de assédio. Cantora colombiana se mudou com os filhos de Barcelona para os Estados Unidos "Nunca vi meus filhos tão felizes.

Eles vão para suas aulas sem ninguém os perseguir. Não como era em Barcelona, ​​onde tínhamos paparazzi na porta todos os dias. Meus filhos levam uma vida livre e normal, como duas crianças comuns, não como filhos de celebridades. E isso não tem nada a ver com o meu público espanhol, que sempre foi muito caloroso e me deu apoio em todos os momentos", disse Shakira à revista espanhola "Hola





