Argentino preso por engano é solto após audiência de custódia

O argentino Silvio Gabriel Juarez, de 54 anos, preso após ser identificado como um foragido da Justiça pelo sistema de reconhecimento facial em Copacabana, na Zona Sul, foi solto após audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (4). De acordo com a decisão, o mandado de prisão que justificou sua detenção na terça-feira (2) já havia sido revogado. A determinação para soltura veio do juiz Bruno Rodrigues Pinto.

Segundo o magistrado, o juízo do processo original que condenou Silvio pelo crime de furto, em 2020, extinguiu sua pena, pois o mesmo já cumpriu o que havia sido determinado na época. Por isso, a prisão do argentino se tornou ilegal e um alvará de soltura foi expedido





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Saiba qual é o estado de saúde de Silvio Santos aos 93 anos de idadeNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Silvio fora da TV: esposa escondida, separação tensa, falsa amante e data de morteHoje com 93 anos, afastado dos estúdios do SBT e da mídia, o apresentador mais popular do país teve a intimidade exposta algumas vezes

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente argentino envia pacote de leis para estabelecer nova matriz econômicaO presidente argentino, Javier Milei, enviou ao Congresso um pacote de leis que estabelece uma nova matriz econômica na qual o livre mercado é a regra e a intervenção do Estado fica limitada à exceção.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Presidente argentino pretende modificar mais de 300 leis e normas em projeto polêmicoO presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, decidiu modificar ou revogar, mediante um megadecreto, mais de 300 leis e normas, em um um projeto tão ambicioso quanto polêmico para tentar liberalizar a segunda economia da América do Sul.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Eleição do novo presidente argentino traz reflexões sobre os desafios para o governo Lula e o campo bolsonaristaApesar de o argentino ter suavizado o tom contra o petista após sua eleição, o governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, algo raro, dada a importância da relação dos dois países.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Javier Milei receberá Jair Bolsonaro em posse com tratamento de chefe de EstadoEx-presidente estará ao lado de outros líderes em exercício como Gabriel Boric, Volodmir Zelenski e Viktor Orbán em cerimônias no Congresso e na Casa Rosada

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »