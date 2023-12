Eleição do novo presidente argentino traz reflexões sobre os desafios para o governo Lula e o campo bolsonarista

Apesar de o argentino ter suavizado o tom contra o petista após sua eleição, o governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, algo raro, dada a importância da relação dos dois países., com propostas radicais e uma postura 'antissistema', embora o brasileiro tenha sido parlamentar por três décadas antes de conquistar o Palácio do Planalto, enquanto Milei exerceu um mandato de deputado federal.

Para analistas políticos ouvidos pela BBC News Brasil, porém, a eleição do novo presidente argentino não deve ser lida apenas como uma 'repetição' da política brasileira de cinco anos antes, mas traz reflexões sobre os desafios que se colocam à frente para o governo Lula e o campo bolsonarist





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Reforma tributária: PEC muda as relações de consumo dos brasileirosCentroavante anota três gols, garante a vitória e amplia as chances de título do Tricolor

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Biden e Xi se reúnem em 15 de novembro para ‘estabilizar’ relaçõesEsse será o segundo encontro entre os dois líderes desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Presidentes da China e dos EUA se encontram em São Francisco para estabilizar relaçõesOs presidentes da China, Xi Jinping, e dos EUA, Joe Biden, se encontram em São Francisco, um encontro que tem como objetivo estabilizar as relações entre as duas superpotências. Taiwan é hoje o principal ativo dos EUA para conter a China, segundo o maior sinólogo da Ásia.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Eleição argentina: Milei, economista libertário, conquista mais províncias no segundo turnoQuantidade de votos em Milei mostra mudança notável em relação ao primeiro turno, quando o economista ficou em segundo lugar com 30% dos votos, atrás dos 38% alcançados por Sergio Massa:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Desemprego entre jovens brasileiros ainda é alto, apesar da queda geralApesar das recentes quedas na taxa de desemprego em todas as faixas de idade, os brasileiros jovens ainda precisam ultrapassar uma série de barreiras para ingressar no mercado de trabalho, mesmo com o aumento da escolarização.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Candidato opositor acusa governo brasileiro de influenciar eleição na ArgentinaO candidato opositor Javier Milei acusa o governo brasileiro de agir para influenciar a eleição a favor de seu rival, Sergio Massa; autoridades negam

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »