Argentina pede que juíza dos EUA suspenda condenação de US$ 16,1 bilhões

A Argentina pediu a uma juíza dos Estados Unidos que não execute uma condenação de US$ 16,1 bilhões decorrente do confisco pelo governo norte-americano, em 2012, do controle da empresa petrolífera YPF, enquanto o país latino-americano, que enfrenta uma crise financeira, recorre da sentença.

Dois investidores, a Petersen Energia e a Eton Park Capital Management, entraram com o processo e, no mês passado, a juíza distrital dos EUA Loretta Preska concedeu-lhes 16,1 bilhões de dólares em indenização, incluindo juros.

Brasil Manchetes

