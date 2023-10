A homenagem da viúva de Marielle Franco a Roger Waters no Rio de Janeiro

, assassinada em 14 de março de 2018, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, homenageou o ex-baixista do Pink Floyd,

com a medalha Pedro Ernesto. A medalha é a maior honraria do município dada a personalidades que se destacam em ações sociais no Brasil ou no mundo. “Esse homem não é apenas um artista consagrado, uma lenda do rock, mas também um ativista incansável, que usa sua voz para combater as injustiças do mundo”, disse Benício, segundo uma reportagem da Agência Brasil.

Durante a cerimônia, Waters ergueu uma placa com o nome de Marielle onde se lia “Lute como Marielle Franco”. Também estiveram presentes a filha da ativista, Luyara Santos e a irmã,, Ministra da Igualdade Racial do Brasil. “Minha tarefa é muito mais fácil por causa de vocês. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a vocês e por estar aqui hoje”, disse. headtopics.com

O músico se emocionou e disse que vai homenagear Marielle Franco na apresentação do Rio de Janeiro, no sábado, 28, no Engenhão. Roger Waters está no país para a turnê. Ele ainda tem shows marcados em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.. Em português, a frase dizia: “Se você é um daqueles que diz ‘Eu amo o Pink Floyd, mas não suporto a política do Roger, você pode muito bem se retirar para o bar agora”.

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior. headtopics.com

Consulte Mais informação:

VEJA »

Após apagão, Engenhão garante energia para show de Roger Waters, no sábado à noiteAlém de compromisso do estádio, produção da turnê do cantor e compositor britânico tem geradores próprios para eventuais emergências Consulte Mais informação ⮕

Roger Waters, Sean Kingston, Måneskin, Planet Hemp e mais: os shows da semanaVeja os destaques da agenda musical que embala o Rio de Janeiro de 26 de outubro a 1º de novembro, que ainda conta com a primeira edição do Prio Blues & Jazz Festival Consulte Mais informação ⮕

Metrô e SuperVia montam esquema especial para show de Roger Waters, no EngenhãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Show de Roger Waters, musical 'Funny girl', filme 'O assassino': o melhor do fim de semanaDestaques da agenda cultural de 27 a 29 de outubro também incluem apresentações gratuitas e novas exposições Consulte Mais informação ⮕

Roger Waters recebe Medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Roger Waters vai receber a Medalha de Mérito Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de JaneiroA única vereadora que votou contra a comenda foi Teresa Bergher Consulte Mais informação ⮕