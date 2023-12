André Lamoglia fala sobre sua carreira internacional e representar o Brasil em projetos de grande repercussão

André Lamoglia, aos 26 anos, já conquistou uma carreira internacional de destaque. Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, o ator compartilhou sua trajetória, os desafios e as conquistas que o levaram ao reconhecimento global. Nesta semana, as gravações da última temporada de “Elite” foram oficialmente finalizadas e a despedida dos atores emocionou os fãs.

Um dos destaques da série Elite, André Lamoglia abriu o jogo sobre a carreira internacional e expressou sua alegria e gratidão por representar o Brasil em projetos de grande repercussão. 'É um privilégio e motivo de alegria. Me sinto orgulhoso em poder representar meu país!', destacou o ator. Ele ressaltou a importância de manter os pés no chão, apesar do sucesso, e enfatizou que mesmo consolidando a carreira, ainda se considera 'muito novo, com muita coisa a realizar” e diz que está apenas começando.A jornada de Lamoglia começou aos 16 anos, inspirado por seu irmão mais velho, também ator, Victor Lamogli





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Após 'não' ao Liverpool, André segue na mira da Premier LeagueFluminense e Manchester City decidem o Mundial de Clubes nesta sexta-feira (22), às 15h

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Previsões para 2024: o que esperar de acordo com o tarólogo André MantovanniEm 2024, os nativos de áries tendem a focar mais em si até mesmo nas relações amorosas. Eles colocarão as próprias vontades, planos e prazer em primeiro lugar, exigindo que o parceiro atenda suas demandas. Isso poderá fazer com que eles se tornem egoístas e excessivamente racionais, portanto é preciso atenção, pois o próximo ano também será um período de amadurecimento dos relacionamentos. Quanto ao dinheiro, a confiança do ariano poderá fazer ele ir longe! 2024 promete ser um ano benéfico, que promete oportunidades únicas, contatos e trocas com pessoas diversas. É preciso apenas cuidado com falsas promessas, golpes e armadilhas financeiras. Alô, taurinos, este promete ser um ano e tanto, cheio de encontros e reencontros.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Saiba quem é o brasileiro finalista de Round 6: O DesafioNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Eloy Casagrande conta se vai para o Slipknot após fim do SepulturaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

UE sela acordo 'histórico' para regular inteligência artificialNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Qual cor usar no ano novo? Veja o que cada signo deve vestir no RéveillonNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »