Ancelotti renova contrato com o Real Madrid e não assume a seleção brasileira

Carlo Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid conforme anunciou o clube espanhol. Ele era aguardado no Brasil para assumir a seleção brasileira a partir de julho, quando seu atual contrato termina. Porém, o novo acordo o mantém no comando do clube merengue até o meio de 2026. O italiano tem uma cláusula em seu atual contrato que é a de renovação automática, que a depender dele, poderia estender o vínculo por mais um ano. Mas o acerto foi além.

Abaixo, perguntas e respostas sobre como foi a negociação de Ancelotti com a CBF, que garantias tinha e como fica a seleção agora.Hoje é difícil definir quem é a CBF. A entidade está sob intervenção e os diretores foram escanteados. Quando tudo estava bem havia dúvidas se Ancelotti realmente viria porque nenhum compromisso oficial foi tornado público. Porém, depois do estourou da crise política que retirou o presidente do cargo e fez com que novas eleições sejam convocadas, ninguém em sã consciência continuou a acreditar na possibilidade de o italiano deixar o Real Madrid para treinar a seleção brasileir





