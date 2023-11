Adiamentos de eventos levam Procon-SP a criar comissão para debater impacto da crise climática na relação de consumo

Adiamentos como o do espetáculo da cantora americana levam Procon-SP a criar comissão para debater impacto da crise climática na relação de consumo. A forte volatilidade climática - com chuvas extremas ou disparada nas temperaturas fora de época - tem demandado atenção do setor de eventos e afetado consumidores em busca de serviço de qualidade. Nos últimos meses, vários eventos foram cancelados ou postergados.

Com o cenário, o Procon de São Paulo vai instaurar uma comissão especial para debater os impactos das mudanças climáticas na relação de consumo e como o consumidor pode ser protegido. O tema ganhou um forte apelo após a morte da universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, na sexta-feira, no Rio, no show da cantora Taylor Swift. Ela desmaiou e teve parada cardiorrespiratória, segundo a Secretaria Municipal de Saúde - o IML apontou a necessidade de exames de laboratório para definir a causa da morte. A TF4, organizadora do show, disse que Ana Clara foi prontamente atendida por socorristas e encaminhada ao hospital depois





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Procon facilita registro de reclamações sobre falta de energia em São PauloSite da fundação ganhou selo para concentrar processo para usuário

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Joias avaliadas em R$ 3 milhões que foram de Hebe Camargo são furtadas em São PauloCrime aconteceu na casa da empresária Lilian Gonçalves, no Alto de Pinheiros

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Tiros são registrados em escola na zona leste de São PauloTiros são registrados em escola na zona leste de São Paulo

Fonte: sbtnews - 🏆 29. / 22,5 Consulte Mais informação »

Traficantes do PCC são presos durante operação em condomínio em São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 27. / 22,5 Consulte Mais informação »

Afegãos são agredidos e chamados de “terroristas” em São Paulo, diz boletimOfensas foram ditas por homem que abordou mulher com os filhos pequenos no centro da cidade

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Três idosas são mortas atropeladas por homem embriagado em São PauloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »