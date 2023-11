Problemas no fornecimento de energia elétrica e cancelamento de eventos após temporal no Rio

Após o temporal e os fortes ventos que atingiram a região metropolitana do Rio, no início da noite deste sábado (18) moradores da capital fluminense e de Niterói relataram diversos problemas no fornecimento de energia elétrica.

Além desse problema, eventos de grande porte que estavam marcados nas duas cidades, como o show da cantora Marisa Monte e o festival Viva Zumbi, marcado para amanhã, Dia da Consciência Negra, ambas em Niterói, precisaram ser cancelados devido à instabilidade meteorológica prevista para este fim de semana. Antes disso, o show da artista americana Taylor Swift também foi cancelado por conta da forte onda de calor que durou cerca de uma semana no Ri





