Ação em Barra Mansa marca o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo

Para marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo - 2 de abril - o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae) de Barra Mansa, realizou, na manhã desta terça-feira, uma ação na Praça da Matriz, no Centro, com várias atividades benéficas para os autistas, dentre elas brincadeiras e a entrega de 100 fones de ouvido abafadores para maior conforto.A data foi estabelecida em 2007 pelas Nações Unidas.

Desde então, vem sendo lembrada como forma de aumentar a conscientização relacionada a todos os aspectos do Transtorno do Espectro Autista (TEA

