Começa o II Festival de Artes de Nova Iguaçu

Começa nesta quarta-feira (3), o II Festival de Artes de Nova Iguaçu. Depois do grande sucesso da primeira edição, realizada em 2023, o evento deste ano contará com 65 apresentações artísticas gratuitas espalhadas pela cidade pelos próximos dois meses. O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

Na abertura, a FENIG vai apresentar a variedade artística da cidade na exposição de artes plásticas de Kevin Reis, a Cultura Tradicional com o maracatu Baque da Mata, um sarau literário com Drielle Moura, a performance teatral e circense Acrobacias Surpreendentes e Narrativa Encantadora, o cancioneiro popular com o Abadá Capoeira e a MPB do cantor e compositor Beto Rocha. O Complexo Cultural fica na Rua Getúlio Vargas, 51, no Centro. "O Festival de Artes mobiliza toda a cidad

