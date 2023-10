William Boeva eerlijk over worstelingen en horrorbehandelingen: “Dokters hebben tegen mijn ouders erge dingen

“Eigenlijk wou ik notaris worden, omdat ik dat een heel mysterieus beroep vond. Wat ze precies deden, wist ik niet. Maar wel dat ze veel geld verdienen door een handtekening te zetten. Dat leek me wel iets voor mij.” William Boeva en humor, ’t is een onafscheidelijk duo. Dat hij uiteindelijk comedian zou worden, had hij als tiener nooit gedacht. Hij had er een hekel aan. En toch is dat wel gebeurd.

Grote kans dat het vuur aan het comedylont gestoken werd via vader John, op wie William hard lijkt. “Mijn vader schopte tegen de dingen waartegen je niet zou mogen schoppen. Eeuwig in het verzet en ik doe hetzelfde met mijn comedy. Ik was zijn jongste zoon en was ook de enige zoon naar wie hij luisterde. Op zijn sterfbed zei hij dat ik een show over hem moest maken, en vooral de slechte dingen moest vertellen, omdat de mensen daar het meest mee lachen. Toen besefte ik dat hij heel goed wist wat ik deed.”De weg ernaartoe was op zijn zachtst gezegd niet makkelijk. Boeva heeft pseudo-achondroplasie, die dwerggroei van de ledematen veroorzaakt.

“Tussen mijn zeventien en twintig jaar had ik niet de beste tijd van mijn leven”, vertelt Boeva eerlijk in de kinderkamer van. “Het is goed dat ik comedy had. Zonder dat… Je weet dat nooit zeker, hé, maar ik denk niet dat ik het super lang had volgehouden. Zo leefde ik wel: misschien morgen. Ik weet niet of ik per se veel zorgen had, maar ik had wel besef van realiteit. Dat ik nooit op dezelfde manier bekeken zal worden als iemand anders. Echt over de rand gaan, is echt moeilijk. headtopics.com

