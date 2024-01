Waarschuwing voor verdachte USB-sticks in Antwerpen

Op verschillende openbare plaatsen zijn afgelopen week verdachte USB-sticks aangetroffen. Het parket van Antwerpen waarschuwt dat de sticks mogelijk deel uitmaken van een poging tot hacking en raadt aan om geen onbekende USB-sticks in een computer te steken.Op verschillende openbare plaatsen werden deze week “mogelijk verdachte USB-sticks” achtergelaten.

Het zou gaan om een gekende werkwijze van hacking, waarbij hackers USB-sticks op openbare plaatsen verspreiden en via de sticks toegang proberen te krijgen tot je netwerk om daar zoveel mogelijk gevoelige informatie te stelen of te versleutelen. Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de verdachte sticks en benadrukt dat het om strafbare feiten gaat. Ook het verspreiden van USB-sticks met hackertools is een misdrijf. “Alertheid en voorzichtigheid is aangewezen. Steek geen onbekende USB-sticks in een computer. Mocht u met dergelijke sticks worden geconfronteerd, gelieve dat te melden bij de politie”, aldus het parke





