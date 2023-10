Tout juste sexagénaire, le prince Laurent se confie à RTL info: 'Je n'ai jamais voulu de dotation'

Voilà près de 30 ans, qu'il met toute son énergie dans sa fondation : 30 ans que le prince Laurent permet aux personnes en situation de précarité de faire soigner leur animal presque gratuitement. Comme ce petit chat, ausculté sous le regard du Prince. À 60 ans, le prince Laurent accepte de se confier comme rarement. À l'âge où certains veulent lever le pied, lui a décidé d'être encore plus actif.

Empêché, mais par qui ? 'Certains politiques que je dérangeais, pour qui j'étais une menace pour leur confort, pour leur futur. On a essayé de me briser, mais je suis toujours là', explique-t-il, fringuant.'Je me confiais à un cheval, à un chien'Le prince Laurent, n'a pas pu choisir sa vie. Mais il se réjouit, que ses enfants soient eux, parfaitement libres.

