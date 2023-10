La Chine veut 'éviter les malentendus' avec les USA à l'aube de nouvelles discussions

À l'aune de ses entretiens à Washington, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé à une relation 'stable' avec les États-Unis et à ce que les deux grandes puissances rivales affrontent leurs divergences avec 'calme'.

Selon le porte-parole du département d'État Matthew Miller, la rencontre de MM. Biden et Wang s'est inscrite dans le cadre de démarches visant à 'maintenir des lignes de communication ouvertes et gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la Chine'.

Lire la suite:

rtlinfo »

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕

La revue de presse : Israel-Hamas, Etats-Unis et les vols d’avions des ministres belges'Pas d’offensive avant que le Moyen-Orient ne soit rempli de missiles américains' titre Het Belang Van Limburg ce matin.... Lire la suite ⮕

Gaza : les États-Unis déploient 900 soldats au Moyen-Orient sur fond de guerre à GazaLes États-Unis vont déployer 900 soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer leurs troupes dans le contexte du... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : les États-Unis annoncent une nouvelle tranche d’aide militaire à l’UkraineLes États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine en soutien à la contre-offensive menée... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : les Etats-Unis et la Chine ont entamé jeudi une intense séquence diplomatique pour apaiser leur relationLes Etats-Unis et la Chine ont entamé jeudi une intense et rare séquence diplomatique, censée aider à apaiser une... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : les États-Unis et la Chine entament une intense séquence diplomatique pour apaiser leur relationLes États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine en soutien à la contre-offensive menée... Lire la suite ⮕