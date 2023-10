Stéphane Moreau devrait récupérer ses millions d’euros bloqués par la justice !

Un récent arrêt de la Cour constitutionnelle à propos d’une autre affaire fera vraisemblablement jurisprudence pour tous les anciens dirigeants de Nethys que sont Stéphane Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer, Jos Donville, Gil Simon, Frédéric Van de Schoor et Daniel Weekers.

» Le contrat de travail étant également considéré comme une propriété, « le montant de la rémunération est, explique la Cour, un des éléments essentiels sur lequel un travailleur aligne son comportement en décidant de contracter ou non. »«Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique…, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d'Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d'autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés.

Une nouvelle zone de pluie attendue ce jeudi : voici les prévisions météo dans votre régionLe temps sera d'abord sec ce jeudi avec de la brume et du brouillard par endroits. Le ciel se couvrira rapidement et de nouvelles pluies traverseront la Belgique à partir de la France, selon l'IRM.

Mauvaise nouvelle pour les clients Apple : les abonnements augmentent de deux à trois eurosLe prix des abonnements Apple soit Apple TV+, Apple One et Apple Arcade voient tous leurs prix augmenter. De deux euros pour l'un, de trois euros pour les autres.

La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023Le nombre total de crédits à la consommation octroyés au premier semestre 2023 a augmenté de 9,7% par rapport à la même période l'année dernière, notamment en raison de la progression des crédits écoénergétiques, rapporte la fédération du secteur financier Febelfin jeudi.

Chantier du tram à Liège: les commerçants jugent insuffisantes les primes compensatoiresLes commerçants de la Ville de Liège, affectés par le chantier du tram, recevront un total de six millions d'euros de primes pour l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 11 millions déjà attribués pour l'année 2022. C'est ce qu'a décidé, mardi, le collège communal de Liège.

Les tourbières de la Haute Somme parmi les 20 projets soutenus par la Française des JeuxDans la liste des 20 projets sélectionnés pour le jeu «Mission Nature» de la Française des Jeux, lancé lundi 23 octobre sur le modèle du «Loto du patrimoine», figurent les tourbières alcalines de la Haute Somme.