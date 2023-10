Attention si vous prenez les routes françaises, le radar «invisible» débarque : «C’est la terreur des

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Devinette : qu’est-ce qui mesure 50 cm, qui pèse 2 kilos, qui porte un drôle de nom et que les Espagnols détestent ? C’est le «veloláser».

«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo) Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo)Un enfant de 10 ans rattrapé par la police pour une menace d’attentat contre une école primaire sur TikTok en...

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur » Incroyable : il rêve une nuit qu’il gagne à la loterie… le lendemain, il empoche 130 millions à l’EuroMillions ! headtopics.com

Une tragédie qui fait grand bruit en Italie: Julie, jeune étudiante de 21 ans en Erasmus, se suicide après une agression sexuelle, «elle était toute seule, dans un pays où elle venait tout juste d’arriver…»

Un enfant de 10 ans rattrapé par la police pour une menace d’attentat contre une école primaire sur TikTok en France : les parents placés en garde à vue, le garçon va faire l’objet d’une expertise pédopsychiatrique headtopics.com

Lire la suite:

sudinfo_be »

Passage à l'heure d'hiver : attention aux piétons moins visibles sur la routeCe dimanche 29 octobre, nous passerons à l'heure d'hiver avec pour conséquence une baisse brutale de luminosité aux... Lire la suite ⮕

Faites encore plus attention en prenant la route: 37% accidents impliquant des piétons à Liège se produisentL’Agence wallonne pour la sécurité routière met en garde contre le changement d’heure de samedi. Le risque d’accident augmente pour les piétons s’ils ne portent pas une tenue adaptée. Lire la suite ⮕

Faites encore plus attention en prenant la route : « On entre dans une période où cela un impact négatif surL’Agence wallonne pour la sécurité routière met en garde contre le changement d’heure de samedi. Le risque d’accident augmente pour les piétons s’ils ne portent pas une tenue adaptée. Lire la suite ⮕

Lola, 11 ans, en demi-finale à The Voice fait la fierté de son académie d’Amay (vidéo)La jeune chanteuse a ébloui sa coach Typh Barrow et tout le public ce mardi en interprétant du Mozart, « Nozze di Figaro ». Voici l’élève qualifiée pour les demi-finales de The Voice. Rendez-vous le 14 novembre devant votre petit écran. Lire la suite ⮕

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d’Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d’autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés. Lire la suite ⮕

Openda et Raum se disputent le droit de frapper un coup franc… à pierre-papier-ciseauxLe RB Leipzig s’est imposé contre l’Étoile Rouge de Belgrade et a engrangé sa deuxième victoire dans le groupe G de... Lire la suite ⮕