Stéphane Moreau, de “Waalse Berlusconi”, zou toch een ontslagpremie van 8,6 miljoen euro krijgen

Een nieuwe wending in de fraudezaak rond Nethys, de Luikse energie-intercommuncale, dringt zich aan. Die zaak houdt de Waalse politiek al jaren bezig en draait voornamelijk rond de ex-bestuurders van Nethys die zichzelf op allerlei manieren verrijkten met overheidsgeld, terwijl de Waalse politici een oogje dichtknepen.

De bekendste naam in de Nethys-affaire is die van Stéphane Moreau, ook wel de “Waalse Berlusconi” genoemd. Hij is de voormalige CEO van het bedrijf en was ook politiek actief bij PS. In 2019 haalde hij de Vlaamse media, omdat hij zichzelf een royale uittredingsvergoeding van 8,6 miljoen euro zou uitkeren. De rechtbank blokkeerde die premie niet veel later, omdat ze het Waals decreet voor ‘deugdelijk bestuur’ omzeilde.

Twee dagen voor het loonplafond in werking trad, hadden de topmannen van Nethys een constructie van uittredingsvergoedingen opgezet. In totaal ging het om zo’n 15 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor Stéphane Moreau. Volgens Waalse media zou Moreau dat bedrag nu alsnog kunnen binnenrijven, omdat het Grondwettelijk Hof dat loonplafond als onwettig bestempeld in een arrest. headtopics.com

