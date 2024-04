‘Roofdier’ : un livre anniversaire pour Toni Coppers et Annick Lambert

‘Roofdier’ est un livre anniversaire pour Toni Coppers et son co-auteur Annick Lambert. Dans un décor majestueux de Laponie, la criminalité prospère lors de la nuit polaire.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Koelbloedige jongen (12) sluit luipaard op wanneer het roofdier plots kantoor komt binnengewandeldEen Indiase jongen hield het hoofd erg koel toen er dinsdag plots een luipaard het kantoor kwam binnen gewandeld waar hij in z’n eentje op zijn gsm zat te tokkelen. Mohit (12) aarzelde geen moment, liep weg en sloot de deur achter zich, waardoor het luipaard gevangen zat.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Schepen Annick De Ridder (N-VA) botst met ex-collega Claude Marinower (Open VLD): “Dien klacht in of zwijg”Dat de nieuwe bouwcode voor debat zou zorgen in de gemeenteraad lag vast, maar het kwam ook tot een aanvaring tussen schepen Annick De Ridder (N-VA) en ex-schepen Claude Marinower (Open VLD). “Uw laster en roddel zijn beneden alle peil”, zegt De Ridder tegen Marinower.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Rechters verbieden boeren om havens van Antwerpen en Zeebrugge donderdag te blokkeren, havenschepen De RidderDe rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen heeft een verbod uitgesproken om de toegangswegen tot de Antwerpse haven te versperren. De beslissing komt er na een kort geding, aangespannen door het Havenbedrijf. Elke vastgestelde inbreuk leidt tot een dwangsom van 1.000 euro per persoon per uur. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) is opgelucht.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

La Belgique participe au couloir humanitaire maritime vers Gaza: 'Nous avons déjà livré 216 colis'Le Premier ministre belge Alexander De Croo se trouve en Égypte pour discuter de la situation humanitaire dans la bande Gaza, et annonce la participation de la Belgique au couloir humanitaire maritime vers la bande de Gaza.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Charleroi, terre de vitraux : un livre pour recenser les plus belles pièces cachées dans les maisonsDerrière les portes closes de la ville Charleroi, se cache un secret bien gardé, celui d’un ancien savoir-faire...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Le salon du livre du Hamoir de retour pour une troisième édition ce week-endLa 3e édition du Salon du Livre de Hamoir, c’est ce week-end. 58 auteurs sont attendus pour faire découvrir leur univers. L’entrée est gratuite.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »