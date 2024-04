Confiance accordée au nouveau gouvernement péruvien

📆 04-04-24 03:49:00

📰 RTL sport ⏱ Reading Time:

28 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 32%

Publisher: 63%

Politique Nouvelles

Soixante-dix députés sur cent-trente ont accordé, mercredi soir, leur confiance au nouveau gouvernement. Dix-sept se sont abstenus et trente-six ont voté contre. M. Adrianzén devait recueillir les suffrages de la moitié de l'hémicycle plus un pour gagner le vote de confiance ; une formalité au vu de la majorité des sièges occupés par des partis de droite et d'extrême droite, des soutiens de la présidente Dina Boluarte. 'La confiance à Gustavo Adrianzén, président du Conseil des ministres, a été accordée', a déclaré Alejandro Soto, président du Parlement. Avocat de centre droit de 57 ans, M. Adrianzén a remplacé début mars Alberto Otarola, après la démission de ce dernier visé par une enquête pour trafic d'influence. Son gouvernement est le troisième en 16 mois. La Constitution du Pérou prévoit que dans les trente jours suivant sa nomination, le Premier ministre se présente devant le Parlement pour exposer sa politique générale et demander un vote de confiance

Gouvernement, Pérou, Confiance, Députés, Vote