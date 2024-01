Quand les convives ne se pointent pas : le « no-show », ou pourquoi on ne s’embarrasse plus de tenir ses engagements

Depuis la pandémie, les invités ne s’embarrassent plus d’excuses pour se décommander au dernier moment, voire faire durer jusqu’au bout le suspense de leur éventuelle venue. C’est un drôle de phénomène constaté jusque dans les sphères familiales et amicales et qui affecte davantage encore ces mois de décembre et de janvier, fêtes de fin d’année obligent. Des repas familiaux se préparent, des pots entre amis s’organisent, des sorties le soir se planifient.

Avec souvent la même question : combien sera-t-on ?, qui viendra vraiment ?,. L’une d’elles, menée en février 2023 par l’université du Michigan, conclut, par exemple, que 80 % des personnes préfèrent l’honnêteté et la courtoisie lorsqu’un proche annule un rendez-vous. Et que plus le lien est fort entre les individus concernés, plus l’excuse est susceptible d’être bien prise. J’accepte les invitations tous azimuts. Je les note progressivement dans mon smartphon





sportfootmag » / 🏆 4. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le « respirianisme », ou quand se nourrir d’air et de lumière mène à la mortCertains adeptes du courant 'respirianiste' ne se seraient plus alimentés depuis près de 20 ans. Peut-on vraiment 'se nourrir de lumière'?

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Quand la guerre devient un jeu : « Le wargame peut entraîner un grand nombre d’erreurs »Simplification de la réalité, déconsidération de la diplomatie, influence intéressée des sponsors: le wargame est-il dangereux?

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Un adolescent britannique disparu depuis six ans retrouvé en FranceLe jeune britannique de 17 ans, Alex Batty, qui était porté disparu depuis six ans mais a été retrouvé en France plus tôt cette semaine, a déclaré à la police que son grand-père était décédé il y a six mois. Mais les voisins de l'homme prétendent l'avoir vu récemment. C'est ce qu'ont rapporté les médias britanniques.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

La facture d’électricité la moins chère depuis octobre 2021Une observation exacte, qui est la conjonction entre une situation globalement favorable sur les marchés… et une météo particulièrement venteuse. Mais ces prix sont-ils amenés à durer ? Le point en 5 questions.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les seniors en boite de nuit? « Ici, on se sent plus jeunes et plus vivants »Qui a dit qu’on s’ennuie quand on est seniors? Des associations secouent les idées reçues en proposant des activités culturelles

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Adidas et Puma : la lutte fratricide de leurs créateurs, depuis l'Allemagne nazie, pour des chaussures de sportLe 4 juillet 1954 à Berne, en Suisse, la Hongrie joue face à l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »