La facture d’électricité la moins chère depuis octobre 2021' titrait récemment le journal flamand 'Het Laatste Nieuws'. Une observation exacte, qui est la conjonction entre une situation globalement favorable sur les marchés… et une météo particulièrement venteuse.

Mais ces prix sont-ils amenés à durer ? Le point en 5 questions : Les prix sont-ils réellement au plus bas pour toutes les énergies ? Dans quelles proportions ? On peut dire que l’on se trouve en ce moment dans une situation assez favorable aussi bien pour les produits pétroliers que pour le gaz et l’électricité, surtout par rapport à 2022. Mais ce qui est frappant et que notait 'Het Laatste Nieuws', c’est que la facture moyenne d’électricité, en décembre, estimée à 1280 euros pour l’année, était la plus basse depuis octobre 2021. Elle a en effet quasiment diminué de moitié par rapport au pic de la crise en 202





