Er passeerden deze week alweer enkele opmerkelijke uitspraken: van Filip Dewinter en Jan Peumans, over Sven de Leijer en Guga Baúl, tot Erik Van Looy en Brigitta Callens. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

Rarara, hoe zou het komen dat de allochtone bevolking niet in groten getale stemt op het Vlaams Belang? (Filip Dewinter in"Iedereen zal wel foute vrienden hebben, zeker?"Rarara, hoe zou het komen dat Bart Somers de lokale afdelingen niet bezoekt en toch de grootste liberale stemmentrekker van de provincie Antwerpen is? (in"Ik heb mijn populariteit al lang niet meer te danken aan de politiek, maar aan al die luchtige tv-programma's waaraan ik meewerk" Na drie vragen is het tijd voor een antwoord: Jan Peumans, lijstduwer in Limburg, haalt zijn stemmen niet van zijn vrienden maar van zijn kijker





Tienduizend mondmaskers die Filip Dewinter uitdeelde, “kwamen van Chinese spion”Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zou in 2020 een levering van 10.000 mondmaskers hebben opgezet met de Chinese spion Shao Changchun. En dat terwijl hij in 2018 al eens in opspraak was gekomen voor zijn contact met die laatste. Zelf ontkent Dewinter de deal.

Filip Dewinter en Chinees contact in het vizier door affaire-CreyelmanDoor de affaire-Creyelman komen de Chinese contacten van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter weer in het vizier. Als adviseur van een Antwerps-Chinese vzw opende hij politieke deuren voor China.

Chinese contacten brengen Vlaams Belang verder in het nauw, Filip Dewinter zegt dat hij “misschien naïef” is gVlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter zou in 2020 een levering van 10.000 mondmaskers hebben bemachtigd via een Chinese spion. Een extra netelige kwestie voor Vlaams Belang, dat nu ook stelt dat Kamerlid Steven Creyelman de partij “onvoldoende heeft ingelicht”. Creyelman is opgestapt uit de commissie Legeraankopen.

Koning Filip in documentaire: ‘Ik kon pas echt mezelf zijn nadat ik de troon had bestegen’Het heeft lang geduurd voor Filip, koning van België, zichzelf kon zijn. Welgeteld 53 jaar. Dat geeft hij zelf toe in een nieuwe documentaire van regisseur Nicolas Delvaulx, die eerder het revelerende Paola, côté jardin maakte.

‘Waarom Jan Jambon na de Canon mikt op de flandrien in elk van ons’België neemt vanaf 1 januari voor een halfjaar het EU-voorzitterschap over. Maar als het van de Vlaamse regering afhangt, zal Vlaanderen dan zoveel

Nu al op RTBF, maandag pas op VRT: dit krijg je te zien in documentaire over koning FilipHet heeft lang geduurd voor Filip, koning van België, zichzelf kon zijn. Welgeteld 53 jaar. Dat geeft hij zelf toe in een nieuwe documentaire van regisseur Nicolas Delvaulx, die eerder het revelerende Paola, côté jardin maakte.

