Novak Djokovic éclabousse l'année 2023 de son talent

Novak Djokovic a éclaboussé de son talent l’année tennis 2023. Petit Chelem, record de titres en Grand Chelem et au Masters tout en détenant le record absolu de semaines comme numéro un mondial. N’en dites pas plus, le Serbe a marqué de son empreinte la planète tennis. Et continue de la survoler malgré la 'Next next gen' qui est bien installée au classement ATP. 56 victoires, sept titres (dont trois Grands Chelem et le Masters) pour seulement sept défaites.

La saison 2023 de Novak Djokovic est peut-être l’une des meilleures de sa carrière, voire la meilleure. Le tout alors que le Serbe a eu 36 ans et qu’une nouvelle génération de joueurs arrive à maturité sur le circuit. 'Je ne dirais pas la meilleure, mais l'une des meilleures. Le fait que j'aie gagné trois des quatre tournois du Grand Chelem, que j'aie atteint une finale dans le quatrième et que ce ne soit pas la meilleure année de ma vie, c'est plutôt agréable' confiait-il après sa victoire au Masters. Pourtant âgé, Nole continue d’empiler les statistiques. Et surtout d’écraser la concurrenc





