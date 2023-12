Krant dient klacht in tegen OpenAI en Microsoft wegens inbreuk op auteursrecht

De krant diende een klacht in tegen Open AI. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Het nieuwsbedrijf beschuldigt OpenAI en Microsoft (de belangrijkste financier van OpenAI) van inbreuken op het auteursrecht. OpenAI en Microsoft "willen profiteren van de enorme investering die de krant doet in journalistiek, om daarmee zonder toestemming of vergoeding een vervangproduct te maken".

Het nieuwsbedrijf eist "miljarden dollars" aan schadevergoeding – geen exact bedrag. Moeten technologiebedrijven een vergoeding betalen aan de ­eigenaars van de teksten en beelden die ze gebruiken om hun AI-modellen te trainen? Of gaat het, zoals die bedrijven zelf stellen, om fair use? De krant is voor zover bekend de eerste grote nieuwsuitgever die zo’n klacht indient. In de loop van 2023 kwamen wel al klachten van illustratoren en boekenschrijvers. Zo is er de zaak van een aantal illustratoren tegen Stability AI, Midjourney en DeviantArt, drie aanbieders van beeld­generatoren. Ook auteur George R.R. Martin eist geld van OpenAI





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Verlaagde personenbelasting goedgekeurd: “Maar debatten moeten niet in de krant gevoerd worden”De gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver keurde maandag de verlaging van de aanvullende personenbelasting goed. Die daalt van 7,3 naar 7,1 procent. Enkele oppositieraadsleden konden zich niet vinden in hoe die beslissing tot stand kwam.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Palestijn, ex-basketter en afgestudeerd aan de kerstmanschool: dit is de enige kerstman van JeruzalemHij studeerde af aan een echte kerstmanschool in de VS – ja, dat bestaat echt – en toverde zijn eeuwenoude woning om tot kerstgrot vol snoep en glühwein. Dit is Issa Kassissieh, ooit aanvoerder van het Palestijnse basketbalteam, nu de enige gecertificeerde Kerstman van Jeruzalem.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

En plots springt hagedis uit pakje broccoli: “Wonder dat dier dit overleefde”Opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem is een nieuwe bewoner en een straf verhaal rijker. Ze vangen er nu een Italiaanse muurhagedis op… die bij een vrouw uit Wetteren uit een pak broccoli kwam gekropen. Dat het tien centimeter grote dier het verwerkings- en verpakkingsproces overleefde, is een klein wonder.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

40 jaar Knack Weekend: dit waren onze hoogtepuntenKnack Weekend mag veertig kaarsjes uitblazen en dat vraagt om een terugblikmoment. 🎉 Onze redactie dook in de archieven om vier decennia lifestylenieuws samen te vatten in een handige tijdlijn.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Pourquoi Bart De Wever dit toujours qu’il va partir, mais qu’il est toujours làIl va partir depuis des lustres. C’est imminent. Quinze ans plus tard, Bart De Wever est encore là dans la pleine lumière de l’éminence.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Het moment van de waarheid voor vijfde ‘Blind getrouwd’-koppel: dit hebben Karen en Sharon beslistIn ‘Blind getrouwd: het vijfde huwelijk’ is het beslissingsmoment aangebroken voor Karen en Sharon. Scheiden hun wegen of blijven ze samen?

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »