Nina Pinzarrone continue de briller sur la scène internationale

La saison dernière, Nina Pinzarrone avait épaté tout le monde en terminant, à 16 ans, 5e à l’Euro d’Espoo et 11e aux Mondiaux de Saitama. Une entrée en fanfare sur la scène internationale seniore pour la Bruxelloise au physique de brindille dont la double performance avait un peu plus mis en lumière la bonne santé actuelle du patinage belge, emmené par Loena Hendrickx, respectivement 2e et 3e aux mêmes compétitions.

Quelques mois plus tard, après l’ouverture de la saison 2023-2024, rien n’a vraiment changé pour elle. Le 5 novembre dernier, elle a décroché la 2e place au Trophée de France à Angers en pulvérisant son record personnel, le faisant passer de 191,78 à 198,80 pts. Une amélioration qu’elle a appréciée sans s’extasier « parce qu’un jury n’est pas l’autre ». « Je savais ce dont j’étais capable parce que je l’avais déjà fait à l’entraînement », dit-elle dans la cafétéria de l’Ice Skating Center de Malines, après une longue séance de travail au se

