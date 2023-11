Verkoop van lege zandzakken als preventie tegen wateroverlast leidt tot ongenoegen in Geraardsbergen

De melding op de stadswebsite over de verkoop van lege zandzakken als preventie tegen wateroverlast, leidt tot heel wat ongenoegen bij inwoners van Geraardsbergen. Schepen Stephan De Prez (Open VLD) spreekt van een ietwat ongelukkige communicatie. “Bij wateroverlast komt de brandweer uiteraard tussenbeide, de betalende zakjes zijn louter een preventief hulpmiddel.

” Stephan De Prez (Open VLD), schepen van Milieu en duurzaamheid, benadrukt dat “de brandweer en de technische dienst altijd een strategische voorraad gevulde zandzakken” op stock hebben. “Bij wateroverlast komen ze altijd gratis en onmiddellijk tussenbeide om erger te voorkomen. De betalende zakjes zijn louter een preventief hulpmiddel dat ook in veel andere steden en gemeenten wordt aangeboden.” De gemeenteraad besliste in september al om lege zandzakjes te verdelen tegen betaling. Het gaat om pakketten van tien zakjes die 10 euro koste

:

NİEUWSBLAD_BE: Burgemeester Bart De Wever en schepen wroeten mee door afval: “Vetzakkenmentaliteit moet er echt uit”Het aantal boetes voor sluikstorten is in Antwerpen in 2022 verdubbeld naar bijna 3.000. De stad spoort meer en meer sluikstorters op door met de handen door het afval te gaan en daar stak zelfs burgemeester Bart De Wever woensdag een handje bij toe.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Kapster van Jean-Marie Pfaff zet villawijk De List in rep en roerDe anders zo rustige wijk De List in Schoten staat in rep en roer. Aanleiding is het voornemen van bewoonster Medine Iliksiz om haar garage om te vormen tot een klein kapsalon. “We zullen hooguit …N-VA Schoten draagt Christof Victor voor als nieuwe schepen van onder meer Cultuur, Erfgoed en Burgerzaken voor de resterende dertien maanden van de aflopende bestuursperiode. Hij legt volgende …In Café Breughel werd dinsdag het laatste pintje getapt. Het bekende café heeft haar vaste plek aan het marktplein al sinds de jaren ‘60. Maar nu gaan de deuren definitief toe, tot groot ongenoegen … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Het PSV van de provincie Antwerpen en een diepterecord opgemeten in Katelijne In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de spelers van Alberta Schilde die titelconcurrent Sint-Job met 10-1 wandelen stuurde

La source: gva | Lire la suite »

GVA: Antwerpse straten lopen onder water door hevige regenval: “Rioolputten konden het regenwater niet meer slikkenDe hevige regenval in de vooravond zorgt ervoor dat in Antwerpen straten blank komen te staan. Onder meer de Vogelzanglaan aan Antwerp Expo is voor een deel afgesloten. “Dat is inderdaad een gekende plek”, zegt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen.

La source: gva | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Tractor brengt mensen naar werk of school in onder water gelopen wijk in LedegemDe inwoners van de doodlopende wijk Hemelhoek in Ledegem werden donderdag wakker met ondergelopen straten. De gemeente kwam daarom met een knap initiatief. Ze schakelden een tractor met aanhangwagen in om iedereen met droge voeten op het werk of op school af te zetten.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: OHL klaar om Rode Duivels te ontvangen achter gesloten deuren voor vriendschappelijke wedstrijd tegen ServiëOH Leuven staat klaar om de Rode Duivels te ontvangen achter gesloten deuren voor de vriendschappelijke wedstrijd woensdagavond tegen Servië. De wedstrijd zou achter gesloten deuren en dus zonder publiek doorgaan. Het veld van het Koning Boudewijnstadion in Brussel ligt er voorlopig te slecht bij om op te voetballen.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: REACTIES. Rechtsachter Zeno Debast: “Ik was wat geschrokken vooraf”, trotse Olivier Deman: “Getoond dat ook déREACTIES. Rechtsachter Zeno Debast: “Ik was wat geschrokken vooraf”, tevreden Arthur Vermeeren: “Dit is goed voor het vertrouwen”

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »