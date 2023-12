Les flops de ce début de saison

L'année 2023 touche bientôt à sa fin et avec elle le premier tour des principaux championnats européens. Alors qu'on est presque à la mi-parcours, on peut déjà tirer les premiers bilans. Pour les équipes mais également pour les joueurs. On vous propose ici un onze des flops de ce début de saison. Purement subjectif et lié aux attentes qui reposaient sur les joueurs concernés. Il n'est pas le pire gardien de Premier League, loin de là.

Son taux d'arrêt est même l'un des meilleurs du championnat anglais. Pourtant André Onana n'a pas fait très bonne impression pour ses six premiers mois du côté de Manchester United. Arrivé en Angleterre contre 50 millions d'euros, le gardien nigérian a participé aux contre-performances mancuniennes avec son lot de boulettes et d'approximations. S'il a tenu tant bien que mal son rang en Premier League 21 buts encaissés en 17 matches, c'est en Ligue des Champions que l'ancien interiste a bu la tasse avec 15 buts pris en 6 matches... des matches lors desquels il n'est pas exempt de tout reproch





