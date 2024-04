Le ministre de l'Environnement ne veut pas exempter Tomorrowland de l'utilisation de gobelets réutilisables

Le ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) n'est pas enclin à exempter Tomorrowland de l'obligation d'utiliser désormais des gobelets réutilisables (payants). "Pourquoi les plus grands, les plus fous et les meilleurs festivals ne pourraient-ils pas le faire ?" Bart (59) meurt après que sa femme l'ait accidentellement renversé : "Il a dit : quand j'aurai 60 ans, j'en aurai 110.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zuhal Demir oogst kritiek met privébewakers voor minimale dienstverlening bij enkelbandenBij ‘uitzonderlijke omstandigheden’ wil Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) privébewakers inzetten bij het Vlaams Centrum Elektronisch Toe

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir neemt Eternit opnieuw in het vizier: “Gedaan met de verantwoordelijkhVlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stuurt een ingebrekestelling naar Eternit en haar bestuurders. De N-VA-minister legt zich niet neer bij de deal die in 2014 tussen de producent van asbesthoudende producten en de Vlaamse overheid. Volgens Demir moet Eternit meer betalen om Vlaanderen asbestveilig te maken.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir neemt Eternit opnieuw in het vizier: “Gedaan met de verantwoordelijkhEternit zegt “verbaasd” te zijn over de “plotse demarche” van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een ingebrekestelling te versturen. Ze legt zich niet neer bij de deal die in 2014 tussen de producent van asbesthoudende producten en de Vlaamse overheid gesloten werd.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Tomorrowland ne sera pas exempté de l'utilisation de gobelets réutilisablesLe ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) n'est pas enclin à exempter Tomorrowland de l'obligation d'utiliser désormais des gobelets réutilisables (payants) pour les boissons.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

« Si la ministre suit l’avis... » : un syndicat craint une catastrophe pour l’emploi à Brussels AirportLe syndicat socialiste (BTB-ABVV) craint une catastrophe pour l’emploi à Brussels Airport si la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, devait suivre l’avis de la commission régionale du permis d’environnement.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

« Si la ministre suit l’avis... » : un syndicat craint une catastrophe pour l’emploi à Brussels AirportLe syndicat socialiste (BTB-ABVV) craint une catastrophe pour l’emploi à Brussels Airport si la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, devait suivre l’avis de la commission régionale du permis d’environnement.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »