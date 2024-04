Vijfjarige jongen overlijdt aan zware longontsteking

Twee weken geleden was de vijfjarige Quinn nog kerngezond, tot een oorontsteking plots de kop opstak. Zaterdag overleed de Tongerse kleuter aan een zeldzaam zware longontsteking. “Quinn was een speciaal kind.

Altijd gelukkig, altijd goedlachs, altijd lief voor iedereen.”

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

‘Een kind met een beperking of een volwassene met dementie is níét aandoenlijk’Onlangs mochten we op de Knack-redactie samen met de ploeg van De Droomfabriek de droom van een twaalfjarige jongen waarmaken. Jules vroeg zijn ouders al

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Fotosynthetische kledij in de maak: ‘Een T-shirt genereert evenveel zuurstof als een jonge boom’We trappetextielindustrie n een open deur in als we textiel een vervuilende industrie noemen. Tien procent van de menselijke CO2-uitstoot wordt aan de

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Motorrijder zwaargewond bij botsing met autoIn de Nijverheidsstraat in Vosselaar raakte een motorrijder woensdag zwaargewond bij een aanrijding met een auto.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

15-jarige voetgangster lichtgewond na aanrijdingIn de Breendonkstraat in Willebroek is een aanrijding gebeurd tussen een auto en een zwakke weggebruiker.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Musicaldebuut voor Bieke Ilegems in ‘Babes’: een meidengroep die een comeback wil makenBieke Ilegems zal in oktober haar musicaldebuut maken, dit aan de zijde van Daisy Thys en Maike Boerdam. Bieke speelt één van de rollen in ‘Babes’ een musical over een meidengroep die een comeback wil maken. ‘Babes’ is de eerste voorstelling van productiehuis Iskariot. De ploeg achter Judas producties hield er in 2022 mee op.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

‘Plusouders verdienen een statuut: het is een zorgrol die nergens mee te vergelijken valt’Ik ben een plusouder. Dat is zo gekomen omdat de man van mijn dromen bij de start van onze relatie drie dochters meebracht uit zijn vorig huwelijk. Op dat

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »