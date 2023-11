La trêve internationale : une pause bienvenue pour le Standard

Six buts, il faut bien quelques jours pour digérer tout ça. Certains joueurs du Standard comme Kostas Laifis, Arnaud Bodart, Aiden O’Neill et Isaac Price ont la chance de pouvoir s’éloigner du quotidien du club en rejoignant leur équipe nationale, dès le lendemain de cette défaite honteuse à l’Antwerp. Les autres auront trois jours d’entraînement avant trois autres jours de repos complets (vendredi, samedi, dimanche), étape nécessaire dans la préparation du match contre Genk.

Si une trêve internationale brise parfois la dynamique positive d’une équipe, elle est plus souvent bénéfique pour les organismes et les esprits, qui plus est, ici, pour le Standard. Mais avec environ huit joueurs de son noyau habituel en moins cette semaine, comment Carl Hoefkens peut-il tirer profit de cette semaine de quiétude ?La trêve internationale est rarement une période appréciée par un entraîneur. « Voir ses joueurs partir, avec le risque de blessure mais aussi les longs voyages, c’est forcément une source d’inquiétude », confirme José Riga, ex-coach du Standar

SUDİNFO_BE: Le Standard de Liège analyse sa défaite contre l'AntwerpLe Standard de Liège se réveille groggy après sa défaite 6-0 contre l'Antwerp et analyse les raisons de cette défaite.

SUDİNFO_BE: Standard: Bernd Thijs favori pour le poste d’adjoint de Carl HoefkensL’ancien joueur du Standard , ancien T2 de Hein Vanhaezebrouck à Gand, est pressenti pour occuper la place laissée vacante par Yaya Touré.

SUDİNFO_BE: Le Standard doit rebondir après l’humiliation à l’Antwerp : voici comment les Rouches ont digéré leursAvec le 6-0 de samedi à l’Antwerp, c’est la dixième fois en trente ans que le Standard s’incline par au moins quatre buts d’écart. Généralement, les Liégeois ont directement bien rebondi.

SUDİNFO_BE: Philippe Albert : « Je n’étais pas inquiet pour le Sporting de Charleroi il y a quelques semaines, mais là jeNotre chroniqueur est revenu sur les soucis des deux principaux clubs wallons après deux nouvelles déception pour le Standard et Charleroi.

RTBFSPORT: Zinho Vanheusden blessé et forfait avec les Diables Rouges, Bodart maladeZinho Vanheusden n’a pas droit au bonheur. Sélectionné avec les Diables Rouges, le capitaine du Standard de Liège a...

