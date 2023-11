Brandweer krijgt tientallen oproepen voor wateroverlast in regio Rivierenland: vooral Rupelstreek en streek rond Duffel getroffen De hevige regenval van dinsdag heeft heel wat wateroverlast veroorzaakt in de regio Rivierenland. Op heel wat plaatsen was er sprake van beken die overliepen en straten die blank werden gezet. Ook … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT.

Het PSV van de provincie Antwerpen en een diepterecord opgemeten in Katelijne In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de spelers van Alberta Schilde die titelconcurrent Sint-Job met 10-1 wandelen stuurde. Ook bij Sint-Jozef was het feest na de zege in de derby …Afvalintercommunale Ivarem bedankt haar afvalteam deze week op gepaste wijze. Tussen 13 en 19 november is het de Week van het Afvalteam en worden ‘de helden van het veld’ in de spotlights geze

:

NİEUWSBLAD_BE: Brandweer bouwt stelling van 40 meter boven overstroomde dreef: “Als ouders hun kinderen naar school moeten drVoortaan hoeft het gezin Logghe niet meer door de golven van hun overstroomde dreef te ploeteren om van en naar hun huis te geraken bij Noordschote, de deelgemeente van Lo-Reninge die ook getroffen werd door wateroverlast. De brandweer bouwde een speciale stelling van veertig meter lang boven het water. “Nu voelen we ons veiliger.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

DESTANDAARD: Schoolkinderen zaten een dag vast, en brandweer heeft in het hele land de handen vol door wateroverlastDe wateroverlast zorgt dinsdag voor heel wat hinder in Vlaanderen. Wegen staan blank, kelders lopen onder, schapen moeten gered. Ook de avondspits verloopt moeilijk.

La source: destandaard | Lire la suite »

DESTANDAARD: Schoolkinderen zaten een dag vast, en brandweer heeft in het hele land de handen vol door wateroverlastDe wateroverlast zorgt dinsdag voor heel wat hinder in Vlaanderen. Wegen staan blank, kelders lopen onder, schapen moeten gered. Ook de avondspits verloopt moeilijk.

La source: destandaard | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Brandweer bouwt stelling van 40 meter boven overstroomde dreef: “Als ouders hun kinderen naar school moeten drVoortaan hoeft het gezin Logghe niet meer door de golven van hun overstroomde dreef te ploeteren om van en naar hun huis te geraken bij Noordschote, de deelgemeente van Lo-Reninge die ook getroffen werd door wateroverlast. De brandweer bouwde een speciale stelling van veertig meter lang boven het water. “Nu voelen we ons veiliger.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Vooruit krijgt puzzel met lijsttrekkers nog niet helemaal gelegdMinister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) trekt voor de socialisten in de provincie Antwerpen de Vlaamse lijst. Het team met lijsttrekkers raakt zo bij Vooruit stilaan ingevuld, al loopt het niet overal van een leien dakje.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »