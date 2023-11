Pertes humaines, bombardements indiscriminés, enjeu de l’hôpital al-Shifa…: la stratégie d’Israël à Gaza est de plus en plus questionnée. Sept semaines après l’attaque du Hamas contre Israël, le déroulement de la guerre n’offre aucune perspective d’issue. L’armée de l’Etat hébreu est loin d’avoir rempli son objectif d’éradiquer le mouvement islamiste qui, s’il a été privé d’une grande partie de ses capacités offensives, n’a en revanche perdu que très peu de ses principaux commandants.

Plus le conflit s’éternise, plus la position d’Israël est questionnée parce qu’elle ne laisse place à aucune concession. Seule la vengeance semble la guider. Ce constat connaît certes une entorse avec l’accord sur, et le début de sa mise en application ce vendredi 24 novembre. Mais le premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu que la guerre reprendrait son cours une fois cette séquence refermée. Il n’en est reste donc pas moins que les chefs d’accusation contre Israël se sont accumulés





