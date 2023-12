La solitude touche près de la moitié des Belges

Près de la moitié des Belges se sentent parfois seuls, et il ne s’agit pas seulement de personnes âgées qui ont perdu leur partenaire. « La solitude peut toucher tout le monde, mais certaines personnes sont plus à risque que d’autres », explique la gérontologue Els Messelis. 46 % des Belges se sentent parfois ou souvent seuls. Et pas uniquement des personnes âgées qui ont perdu leur partenaire, comme on le pense souvent. « La solitude a plusieurs visages, explique la gérontologue.

Ce n’est pas non plus parce que l’on est célibataire et que l’on vit seul que l’on se sent forcément seul. Il y a aussi des gens qui choisissent consciemment une vie isolée et qui s’en contentent. À l’inverse, on peut avoir beaucoup d’amis autour de soi et se sentir quand même seul ».se sentent seules chacune à leur manière . D’une veuve qui aspire à une nouvelle relation à un sexagénaire dépressif, en passant par un expert de la solitude. La plus jeune a 25 ans, la plus âgée 97.. Celles et ceux qui n’ont pas de partenaire, par exemple, peuvent se sentir plus rapidement seul





‘Een eenzame uitnodigen voor Kerstmis? Beter van niet’Bijna de helft van de Belgen is soms eenzaam en dat zijn echt niet allemaal ouderen die hun partner hebben verloren. ‘Eenzaamheid kan iederéén overkomen, maar sommige mensen lopen wel een groter risico dan andere’, zegt gerontoloog Els Messelis.

