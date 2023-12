La saison 2023 de cyclisme : les coureurs étrangers à l'honneur

Après l’épisode consacré aux coureurs belges, nous vous proposons maintenant de revenir sur la saison 2023 de cyclisme à travers le prisme des coureurs étrangers. Sans surprise, les ténors du peloton se sont partagé les plus grandes victoires avec trois éléments particulièrement mis en lumière : Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar et… l’ensemble de l’équipe Jumbo-Visma. Depuis qu’il roule chez les pros, en sept saisons, Mathieu Van der Poel tourne à une moyenne de six succès par saison.

Pas étonnant donc de voir son compteur victoires afficher le chiffre six pour l'année 2023. En quantité, ça peut paraître peu mais en qualité… Ça déménage ! Une étape et le classement final du Tour de Belgique, la SUPER 8 Classic, mais surtout, Sanremo, Roubaix et le Championnat du monde ! Encore une fois le 'Maatje' a réussi à cibler, choisir ses combats pour mieux les atteindr





RTBFsport » / 🏆 16. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nooit was het veldrijden zonder Van Aert en Van der Poel zo boeiend1. Afwisselende, nieuwe winnaars brengen meer strijd De rode draad doorheen het seizoensbegin in de voorbije vier jaar was telkens grotendeels dezelfde:

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Het Wout van Aert en Mathieu van der Poel-effect: nooit meer topcrossen rond de jaarwisselingVeldrijden rond de jaarwisseling, het is van alle tijden. Denk maar aan de traditionele nieuwjaarscross in Rillaar in de jaren zeventig en tachtig. Een

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Kan Mathieu van der Poel zo veel crossen winnen als Erik De Vlaeminck en Sven Nys?Het begon op 16 februari 2014 in Heerlen, toen de 19 jaar en 28 dagen jonge Nederlander Mathieu van der Poel zijn allereerste profsucces in het veld

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Factcheck: deze foto’s van Israëlische speurhonden zijn gegenereerd met behulp van artificiële intelligentieOp sociale media gaan beelden rond van honden met opzichtige Israëlische vlaggen die poseren voor een ruïne. Volgens socialemediagebruikers zou het

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Hoe een influencer onterecht wordt beschuldigd van fake beelden van het leed in GazaSaleh Al-Jafarawi is een 25-jarige zanger en online influencer in Gaza, met bijna 4 miljoen volgers op Instagram. Israël beschuldigt hem ervan een ‘Hamasacteur’ te zijn die filmpjes in scène zet. Maar dat is onterecht.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Max Verstappen conclut l'année 2023 avec une victoire à Abou DhabiMax Verstappen a remporté le GP d'Abou Dhabi, sa 19e victoire de la saison. Son équipier Sergio Perez n'a obtenu que 2 succès. Verstappen a établi de nombreux records et a dominé la saison.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »