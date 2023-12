Max Verstappen conclut l'année 2023 avec une victoire à Abou Dhabi

Max Verstappen a conclu son exceptionnelle année 2023 par une victoire au GP d’Abou Dhabi. Le Néerlandais possédait la meilleure voiture du plateau et a remporté 19 courses sur 22. Son équipier Sergio Perez n'a pas fait le poids et n'a obtenu que 2 succès. Perez a été devancé 19 fois sur 22 par Verstappen en qualification et a dû effectuer des remontées en course. Max a marqué 575 points contre 285 pour Perez. Le Néerlandais n'a jamais été inquiété et a établi de nombreux records.





