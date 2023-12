La princesse Delphine de Saxe-Cobourg s'exprime sur sa lettre au Premier ministre

La princesse Delphine de Saxe-Cobourg était l’invitée de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une, après le Journal Télévisé. Il y a bientôt une semaine, la princesse faisait les titres de l’actualité en raison d’une lettre, adressée en son nom par son avocat au Premier ministre, Alexander De Croo. Dans cette lettre, il était expliqué que la princesse n’est pas satisfaite de la façon dont elle est actuellement traitée par le gouvernement.

Il était expressément demandé que la princesse bénéficie des mêmes droits que son demi-frère Laurent et sa demi-sœur Astrid. La princesse s’est expliquée sur le plateau de Jeudi en Prime et a précisé ce qu’elle souhaitait. La princesse Delphine de Saxe-Cobourg est d’abord revenue sur cette lettre envoyée au Premier ministre et dont le contenu a fuité dans la presse. Cette fuite, c’est 'très dommage', souligne la princesse pour qui la publication du contenu de ce courrier 'a été un énorme choc' car la lettre aurait dû rester confidentielle. La princesse explique les raisons de cette lettr





