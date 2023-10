L’Union remonte Westerlo et aligne un sixième succès de rang

L’Union Saint-Gilloise a surmonté un début de match compliqué et un but de retard pour s’imposer contre Westerlo (1-3). Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’Union qui aligne sa sixième victoire consécutive en championnat. Les Bruxellois sont assurés de garder leurs distances avec la concurrence. Le premier qui se déplace chez le dernier. Sur papier l’Union ne doit faire qu’une bouchée de Westerlo.

10 de l’Union hérite d’un coup de coin repoussé, il ne se pose pas de question et expédie une frappe splendide dans la lucarne de Sinan Bolat (1-1, 33e). Ce but ne transfigure pas l’Union mais il la remet dans le sens de la marche. En début de deuxième période, Dennis Eckert Ayensa prouve qu’il n’a rien perdu de son sens du but pendant son absence.

