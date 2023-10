Westerlo-Union : Amoura enterre les espoirs campinois en inscrivant un joli lob(1-3, direct)

L’Union débute le match avec beaucoup d’intensité, Eckert et Puertas tirent au but mais ne trouvent pas le cadre. (6e)Westerlo ouvre le score avec sa première occasion de but par l’attaquant campinois Daci, c’est 1-0! (10e) Les Campinois poussent en mettant le feu dans le rectangle adverse mais la défense bruxelloise tient le coup.

(27e) Lapoussin ne se pose pas de question et effectue une magnifique reprise de volée qui finit dans le plafond du but de Bolat.

Westerlo-Union: Eckert titulaire et Amoura sur le banc, les Saint-Gillois en quête d'une sixième victoire

Westerlo-Union : Lapoussin remet l'Union dans le match en inscrivant une splendide reprise de volée (1-1)

Westerlo-Union : l'Union rentre aux vestiaires avec un partage, surpris par des Campinois bien organisés (1-1)

Westerlo-Union : Denis Eckert donne l'avantage aux Saint-Gillois d'une tête imparable (1-2, direct)

Westerlo-Union : Les Unionistes surpris en début de match par un but de Daci (1-0, direct)

